Ученые обнаружили причину вымирания других видов древних людей

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Всем прочим видам древних людей, за исключением Homo sapiens, не удалось адаптироваться к изменениям климата. Таким выводом поделились итальянские ученые, работа размещена в журнале One Earth.

Так, по данным исследователей, изначально существовали как минимум шесть видов древних людей. До сегодняшнего времени дожил только один. Для того чтобы понять, с чем связана эта ситуация, антропологи под руководством Паскуале Райа из Неаполитанского университета имени Федерико II в Неаполе построили комплексную модель. В результате эксперты объединили климатические данные и археологические находки.

Из вывода ученых следует, что древние виды Homo не смогли пережить резкие климатические изменения. Им не помогли использование огня, каменные орудия, одежда, а также значительный культурный и генетический обмен. "Они очень старались, они добрались до самых теплых доступных мест, так как климат становился все холоднее, но, в конце концов, и этого оказалось недостаточно", – заключил Райа.

Ученые пришли к выводу, что если природные изменения сделали многие виды древних людей так уязвимыми, то современным людям нельзя быть уверенным касательно своего будущего.

Ранее экспертые узнали, где появились первые современные люди. Австралийские исследователи обратились к митохондриальным геномам жителей ряда южноафриканских стран.

