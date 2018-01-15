Сноуборд оказался опаснее горных лыж – ученые

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Ученые из Брауновского университета выяснили, что сноубордисты травмируются в три раза чаще, чем лыжники.

Исследователи проанализировали данные за 10 лет с 1989 года по 1999 год. За этот период времени количество переломов и травм во время катания на доске увеличилось с четырех до 56 процентов, сообщает "Вечерняя Москва".

Кроме того, специалисты определили самую распространенную причину смертей на склонах. Оказалось, что 88 процентов несчастных случаев связаны с повреждением головного мозга. Этот вид травм составляет 15 процентов от общего числа повреждений. Отмечается также, что 11 процентов травм затрагивают плечевой пояс.

Ранее ученые из Германии рассказали, как фастфуд влияет на иммунитет. Защитная функция организма воспринимает пищу, богатую насыщенными жирами, сахаром и солью, как бактериальную инфекцию.