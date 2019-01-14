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18:28

Британские ученые связали пропуски визита к врачам с риском смерти

наука

18:28

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Фото: depositphotos/stevanovicigor

Британские ученые выяснили, как влияют пропуски визита к медикам на выживаемость пациентов с различными заболеваниями. Научный материал опубликован в журнале BMC Medicine.

Врачи отмечают, что наличие хронических заболеваний требует регулярных и своевременных осмотров. В исследовании приняли участие более 800 тысяч шотландцев. Как оказалось, наибольшему риску подвергнуты пациенты с психическими расстройствами: те, кто прогулял два и более визита в течение года, в среднем умирали в три раза чаще, чем "прилежные" пациенты.

Также было установлено, что пациенты с четырьмя и более хроническими заболеваниями и расстройствами пропускали визиты на 70 процентов чаще.

Ранее сообщалось, что ученые назвали социальные факторы, которые влияют на продолжительность жизни и процесс старения. Специалисты утверждают, что у пожилых людей, которые считают, что занимаются полезными и важными делами, значительно улучшается здоровье и самочувствие, а также снижается риск хронических заболеваний.

А ученые из Калифорнийского университета в США назвали важное условие долголетия. Они утверждают, что за это отвечают две X-хромосомы в клетках самок млекопитающих.

наука

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