Американские ученые воссоздали "рев" тираннозавра

12 декабря 2017, 00:21
Фото: ТАСС/Михаил Сипко
Натуралист Крис Пэкэм и профессор палеонтологии позвоночных Техасского университета в Остине Джулия Кларк постарались воссоздать "рев" тираннозавра.
За основу ученые взяли звуки, издаваемые большой выпью и китайским аллигатором, так как птицы и крокодилы являются ближайшими родственниками динозавров, сообщает The Telegraph.
"Самые жуткие звуки в современной природе издают хищники – вой волка, рев тигра – но сейчас эксперты сомневаются, что тираннозавр "звучал" хоть сколько-нибудь похоже на них", – отмечает Пэкэм.
В своем исследовании ученые учли и то, как размер тираннозавров мог повлиять на их голос. На выходе получился низкий гул – по словам Кларк, "самый страшный звук, который вы когда-либо услышите".
По мнению исследователей, тираннозавру даже не приходилось открывать пасть, чтобы издать угрожающий гул. При этом звук мог распространяться на большие расстояния.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: