Американские ученые воссоздали "рев" тираннозавра

Фото: ТАСС/Михаил Сипко

Натуралист Крис Пэкэм и профессор палеонтологии позвоночных Техасского университета в Остине Джулия Кларк постарались воссоздать "рев" тираннозавра.

За основу ученые взяли звуки, издаваемые большой выпью и китайским аллигатором, так как птицы и крокодилы являются ближайшими родственниками динозавров, сообщает The Telegraph.

"Самые жуткие звуки в современной природе издают хищники – вой волка, рев тигра – но сейчас эксперты сомневаются, что тираннозавр "звучал" хоть сколько-нибудь похоже на них", – отмечает Пэкэм.

В своем исследовании ученые учли и то, как размер тираннозавров мог повлиять на их голос. На выходе получился низкий гул – по словам Кларк, "самый страшный звук, который вы когда-либо услышите".

По мнению исследователей, тираннозавру даже не приходилось открывать пасть, чтобы издать угрожающий гул. При этом звук мог распространяться на большие расстояния.