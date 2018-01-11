Китайские ученые изобрели многоразовую бумагу

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ученые из Китая изобрели многоразовую бумагу, чтобы защитить окружающую среду, сообщает "Аргументы недели".

Это новый тип бумаги, с которой можно будет стирать изображения и напечатанный текст и использовать ее повторно. Создали ее из полимеров и пропитана специальными химическими веществами, которые вступают в реакцию с солями металлов и создают семь различных цветов.

Исследователи уже провели эксперимент – они восемь раз печатали, а потом стирали содержимое с листа. Свои свойства бумага начинала терять только на девятый раз.

Стоимость печати на такой бумаге будет в пять раз дешевле использования обычного струйного принтера, таким образом, изобретение поможет людям сэкономить деньги.