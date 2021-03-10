Организаторы премии "Здравомыслие" начали прием заявок

Фото: пресс-служба премии "Здравомыслие"
Организаторы литературной премии в области медицины "Здравомыслие" объявляют о старте приема заявок. К участию приглашаются авторы, пишущие на тему здоровья и здорового образа жизни, о медицине и ее открытиях, о врачах и их пациентах. Премия проводится телеканалом "Доктор", министерством здравоохранения РФ, министерством науки и высшего образования РФ и международной сетью аудиторско-консалтинговых фирм PwC.
В этом году премия "Здравомыслие" пройдет в третий раз. Ее цель – содействие врачебной практике, популяризация основ медицины и здорового образа жизни.
"Популяризация науки – это не просто просветительская миссия, важная часть которой относится к литературе. В современном мире это инструмент личной информационной безопасности каждого из нас. И это наглядно показали события во время пандемии СOVID-19. Чтобы выстоять под лавиной потока информации о вирусе, препаратах и вакцинах, нужна база, которая позволит отличить подлинные знания от псевдонаучных фейков и в результате сохранить жизнь и здоровье", – отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Выдвигать работы на соискание премии могут авторы книг, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения. В рамках премии "Здравомыслие" будут определены лучшие отечественные и зарубежные авторы в следующих номинациях:
Прием заявок завершится 31 мая 2021 года. После отборочного этапа все заявки пройдут оценку на соответствие требованиям премии.
"Мы ждем увеличение количества заявок от авторов и соискателей премии, ведь пандемия СOVID-19 стала не только вызовом, но и источником новых знаний о вирусах, вакцинах и лекарствах. Наряду с глобальным научным поиском возрос интерес среди пациентов к информации о правильном питании, метаболизме, иммунитете", – рассказала главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина Закамская.
Второй этап – народное голосование – пройдет на платформе Crowdspace на официальном сайте премии "Здравомыслие". Шорт-лист книг, допущенных к голосованию жюри, будет сформирован к 19 сентября. С 20 сентября по 10 октября жюри определит победителей премии.
Награждение состоится в октябре на торжественной церемонии в Москве.
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