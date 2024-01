Литровая бутылка может содержать в среднем 240 тысяч пластиковых частиц – СМИ

Фото: depositphotos/tezzstock

В пластиковой бутылке воды объемом 1 литр в среднем может содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Bloomberg.

Авторами исследования стали химики из Колумбийского университета. Они установили содержание в бутилированной воде нанопластика – частиц длиной менее 1 микрометра.

"Результаты показывают, что вода в бутылках может содержать в 100 раз больше пластиковых частиц, чем предполагалось ранее, поскольку более ранние исследования учитывали только микропластик или кусочки пластика размером от 1 до 5 000 микрометров", – указано в сообщении.

В исследовании учитывались семь распространенных типов пластика, в том числе полиэтилентерефталат, из которого делают большинство бутылок для воды. Для оценки количества частиц пластика в воде авторы изобрели новый метод микроскопии и использовали алгоритм на основе большого массива данных.

Ученые исследовали 25 бутылок объемом 1 литр от трех разных американских производителей и обнаружили в них от 110 до 370 тысяч частиц пластика. При этом порядка 90% из них составляли частицы нанопластика. Некоторые частицы остались неопознанными, то есть содержание пластика в воде может быть еще выше, отмечается в исследовании.

По данным ученых, опасность нанопластика заключается в том, что из-за своих крошечных размеров он способен попадать в клетки и кровь человека.

Ранее ученые выяснили, что за неделю в организм человека проникает такое количество пластика, которое необходимо для выпуска банковской карты. Согласно данным ученых из Венского медицинского университета, каждый год в желудочно-кишечном тракте человека оказываются до 90 тысяч микрочастиц пластика.