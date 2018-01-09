Ученые выяснили ключевые причины переедания

Фото: depositphotos/monkeybusiness
Британские ученые объяснили, почему люди переедают, сообщает "Аргументы недели". Сотрудник университета Сассекса в Великобритании Дженни Моррис считает, что в первую очередь переедание связано с размером порции.
По ее убеждению, одинаково наедаются и те, кто едят из маленьких тарелок, и те, кто употребляют значительно больше пищи из большой посуды. Также перееданию способствует обилие различных блюд. Например, если на столе имеется большое разнообразие, люди съедают примерно в четыре раза больше.
На количество съеденного влияет телевизор и чтение, а также употребление алкоголя во время приема пищи и поведение тех, кто тоже сидит за столом. Причиной обжорства част становятся большие компании, поскольку люди неосознанно начинают есть так же, как их соседи.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: