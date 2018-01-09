Ученые выяснили ключевые причины переедания

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Британские ученые объяснили, почему люди переедают, сообщает "Аргументы недели". Сотрудник университета Сассекса в Великобритании Дженни Моррис считает, что в первую очередь переедание связано с размером порции.

По ее убеждению, одинаково наедаются и те, кто едят из маленьких тарелок, и те, кто употребляют значительно больше пищи из большой посуды. Также перееданию способствует обилие различных блюд. Например, если на столе имеется большое разнообразие, люди съедают примерно в четыре раза больше.

На количество съеденного влияет телевизор и чтение, а также употребление алкоголя во время приема пищи и поведение тех, кто тоже сидит за столом. Причиной обжорства част становятся большие компании, поскольку люди неосознанно начинают есть так же, как их соседи.