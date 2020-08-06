Ученые рассказали, как преодолеть головокружение

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Группа корейских ученых выявила зависимость частоты головокружений от приема витамина D в сочетании с кальцием. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалисты прорабатывали возможности коррекции доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ) с помощью лекарств и отметили, что женщины чаще страдают от данного вестибулярного нарушения.

Эксперты подчеркивают, что данное заболевание не приводит к летальному исходу, но снижает качество жизни. Теперь они нашли способ корректировать данную проблему.

Корейские ученые выбрали добровольцев в две группы – одним давали витамин D с кальцием, а другие получали плацебо. Длился этот эксперимент год. В итоге специалисты узнали, что прием витаминных добавок в среднем на 24% снизил частоту головокружений.

Ранее врач-остеопат Владимир Животов рассказал, что причиной головокружений и некоторых других неприятных симптомов может быть проблема с шеей. Скрытые травмы этого отдела позвоночника могут мешать нормальному кровотоку по шейным сосудам.

