Ученые рассказали, как преодолеть головокружение

Фото: depositphotos/Slphotography
Группа корейских ученых выявила зависимость частоты головокружений от приема витамина D в сочетании с кальцием. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Специалисты прорабатывали возможности коррекции доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ) с помощью лекарств и отметили, что женщины чаще страдают от данного вестибулярного нарушения.
Эксперты подчеркивают, что данное заболевание не приводит к летальному исходу, но снижает качество жизни. Теперь они нашли способ корректировать данную проблему.
Корейские ученые выбрали добровольцев в две группы – одним давали витамин D с кальцием, а другие получали плацебо. Длился этот эксперимент год. В итоге специалисты узнали, что прием витаминных добавок в среднем на 24% снизил частоту головокружений.
Ранее врач-остеопат Владимир Животов рассказал, что причиной головокружений и некоторых других неприятных симптомов может быть проблема с шеей. Скрытые травмы этого отдела позвоночника могут мешать нормальному кровотоку по шейным сосудам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: