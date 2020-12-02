Астроном рассказал, можно ли в Москве наблюдать звездопад Геминиды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Звездопад Геминиды 14 декабря жителям столичного региона лучше наблюдать из Подмосковья, а не в пределах города. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

В ночном небе 14 декабря можно будет увидеть мощнейший метеорный поток Геминиды из созвездия Близнецы. В Московском планетарии сообщили, что за час ожидается пролет до 120 метеоров. В ночь звездопада обещают благоприятную видимость.

Георгий Гончаров сообщил, что явление лучше наблюдать за городом, где не будут отсвечивать огни. "Во-первых, погода нужна ясная. Во-вторых, нужно быть за городом. В городе практически не видно, я бы не возлагал больших надежд", – заявил эксперт.

Гончаров подчеркнул, что даже за городом для наблюдения за звездопадом нужно быть вдали от освещения на дороге, фар автомобилей и огней домов.

"Таких звездопадов в год гарантированно происходит три или четыре. Но многие не понимают, что в городе не видно, и бывают разочарованы. За городом вполне реальная плотность – один метеор в 10 секунд, а в городе будет один метеор в 10 минут. Это просто бессмысленно – стоять десятки минут на морозе и ветру в городе", – подытожил Гончаров.

Кроме звездопада Геминиды, в самую длинную ночь года с 21 на 22 декабря произойдут еще два астрономических события: пик звездопада из Малой Медведицы и соединение двух самых больших планет Солнечной системы – Юпитера и Сатурна. Последнее происходит лишь раз в несколько столетий.