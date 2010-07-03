"Червь" из 40 тысяч кальмаров ужаснул дайверов

Фото: facebook.com

Дайверы компании Ocean Safari обнаружили на Большом Барьерном рифе в Австралии скопление из 40 тысяч яиц кальмаров. Видео с необычным зрелищем опубликовали в Facebook.

Огромное скопление напомнило гигантского червя. Спираль яиц кальмаров удерживается вместе под водой благодаря оболочке, которая напоминает желатин.

Она может достигать двух метров в длину и считается довольно редким зрелищем. По словам специалистов, яйца обычно прикрепляются к морской траве, поэтому в воде их почти не видно.



Ранее сообщалось, что подводная геофизическая обсерватория, которую использовали немецкие ученые для сбора данных, бесследно исчезла со дна Балтийского моря.

Пропажа была обнаружена 21 августа. Дайверы нашли вместо объекта остатки порванного кабеля. Наиболее правдоподобным объяснением исчезновения устройства является кража, но ученые не могут объяснить, как злоумышленникам удалось совершить это преступление на глубине 22 метров. Обсерватория находилась в запретной зоне у северного побережья страны. Лодки и рыболовные суда в этот район не допускаются.