Рост аренды спровоцировал акцию протеста в ТЦ "Горбушкин двор"

Владельцы торговых точек в комплексе "Горбушкин двор" объявили забастовку. Они выступают против повышения арендной платы. Нескольких павильонов "горбушки" закрылись. Протестующие попытались получить комментарии от руководства, но пока им это не удалось

В пятницу, 17 августа, предприниматели торгового центра "Горбушкин двор" устроили акцию протеста в связи с повышением арендной платы за торговые павильоны.



Удвоить тарифы администрация ТЦ планирует с 1 сентября 2012 года. Кроме того, предпринимателям необходимо заплатить депозит общей суммой примерно в 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Около часа дня у здания "Горбушкин двор" собрались сотни предпринимателей, желающих объясниться с руководством торгового центра. В некоторых павильонах работа прекратилась на несколько часов.

"Наша главная цель была в том, чтобы выяснить причину повышения расценок. В течение года арендная плата поднималась умеренно – на 3-8%, - рассказал сотрудник ТЦ "Горбушкин двор". – Для многих непосильной окажется именно выплата депозита".

Как отметили в отделе экономической безопасности ТЦ "Горбушкин двор", условия новых договоров будут обсуждаться с каждым арендатором в индивидуальном порядке.

До десятого сентября предпринимателям предложено составить коллективное письмо в администрацию торгового центра и подготовить личные заявления для обсуждения будущей стоимости аренды.

Арендаторы, которые покинут "Горбушкин двор", получат возможность вернуть себе обеспечительные платежи.