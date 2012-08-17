Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Бизнес

17 августа 2012, 20:35

Рост аренды спровоцировал акцию протеста в ТЦ "Горбушкин двор"

митинги бизнес забастовки Горбушкин двор

Владельцы торговых точек в комплексе "Горбушкин двор" объявили забастовку. Они выступают против повышения арендной платы. Нескольких павильонов "горбушки" закрылись. Протестующие попытались получить комментарии от руководства, но пока им это не удалось

В пятницу, 17 августа, предприниматели торгового центра "Горбушкин двор" устроили акцию протеста в связи с повышением арендной платы за торговые павильоны.

Удвоить тарифы администрация ТЦ планирует с 1 сентября 2012 года. Кроме того, предпринимателям необходимо заплатить депозит общей суммой примерно в 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Около часа дня у здания "Горбушкин двор" собрались сотни предпринимателей, желающих объясниться с руководством торгового центра. В некоторых павильонах работа прекратилась на несколько часов.

"Наша главная цель была в том, чтобы выяснить причину повышения расценок. В течение года арендная плата поднималась умеренно – на 3-8%, - рассказал сотрудник ТЦ "Горбушкин двор". – Для многих непосильной окажется именно выплата депозита".

Как отметили в отделе экономической безопасности ТЦ "Горбушкин двор", условия новых договоров будут обсуждаться с каждым арендатором в индивидуальном порядке.

До десятого сентября предпринимателям предложено составить коллективное письмо в администрацию торгового центра и подготовить личные заявления для обсуждения будущей стоимости аренды.

Арендаторы, которые покинут "Горбушкин двор", получат возможность вернуть себе обеспечительные платежи.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать