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Акции

06 ноября 2012, 20:19

"Левый фронт" проведет совместный митинг с КПРФ 7 ноября

митинги акции шествия

7 ноября 2012 года в центре Москвы пройдет митинг в честь 95-летия Октябрьской революции 1917 года. В нем примут участие представители Коммунистической партии, "Левый фронт" и дружественные им организации.

Участники митинга соберутся в 16:00 на Пушкинской площади, у памятника поэту. Затем они пройдут по Тверской улице, Манежной площади и площади Революции, где и состоится митинг. Акция согласована с властями столицы.

Основными требованиями митингующих будут пересмотр итогов приватизации, выход России из ВТО, политическая поддержка профсоюзов и введение визового режима со странами Средней Азии, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 7 ноября из-за парада, посвященного 71-й годовщине "Парада 1941 года", будет перекрыто движение по улице Варварка, Большому Москворецком мосту и Васильевскому спуску.

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