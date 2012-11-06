"Левый фронт" проведет совместный митинг с КПРФ 7 ноября

7 ноября 2012 года в центре Москвы пройдет митинг в честь 95-летия Октябрьской революции 1917 года. В нем примут участие представители Коммунистической партии, "Левый фронт" и дружественные им организации.

Участники митинга соберутся в 16:00 на Пушкинской площади, у памятника поэту. Затем они пройдут по Тверской улице, Манежной площади и площади Революции, где и состоится митинг. Акция согласована с властями столицы.

Основными требованиями митингующих будут пересмотр итогов приватизации, выход России из ВТО, политическая поддержка профсоюзов и введение визового режима со странами Средней Азии, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 7 ноября из-за парада, посвященного 71-й годовщине "Парада 1941 года", будет перекрыто движение по улице Варварка, Большому Москворецком мосту и Васильевскому спуску.