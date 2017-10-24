Двести компенсационных автобусов выйдут на время закрытия фиолетовой ветки

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Мосгортранс запустит 200 компенсационных автобусов на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Ограничения будут действовать с 28 октября по 3 ноября.

В эти дни транспорт выйдет на три специально организованных маршрута: М1 "Метро "Лермонтовский проспект" – Метро "Выхино", М2 "Метро "Жулебино" – Метро "Выхино", М3 "Метро "Котельники" – Метро "Кузьминки".

Как сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы, автобусы большого класса будут курсировать по выделенным полосам с интервалами в 40–50 секунд. Проезд на маршрутах М1, М2, М3 будет бесплатным.

Помимо этого, 35 автобусов усилят регулярные маршруты Мосгортранса: № 89, № 177, № 279 и № 669.

Практически на целую неделю метрополитен частично закроет Таганско-Краснопресненскую линию метро. Речь идет о трех станциях: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". С 28 октября по 3 ноября поезда будут курсировать только до станции "Выхино".

В привычный график работы столичная подземка войдет 4 ноября в 5:30 утра. Ограничения связаны со строительством новой линии метро.