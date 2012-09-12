Эксперты просят ввести единый билет для всех видов транспорта

Архитектурно-дизайнерская мастерская Чернихова предлагает ввести единый билет для всех видов транспорта, который можно будет использовать как на уже существующих видах транспорта, так и в будущем при посадке в скоростной трамвай или электричку.

Кроме того, архитекторы предложили поменять статус электричек на городской вид транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Константина Трофименко, презентующего проект команды в парке Горького.

Трофименко считает, что в Москве примерно 10% населения должны пользоваться индивидуальным транспортом, а остальные – общественным.

Архитектурно-дизайнерская мастерская Чернихова участвовала в конкурсе на концепцию развития московской агломерации. По неофициальному решению экспертного совета, она заняла первое место. Международное жюри конкурса решило, что лучшее проектное решение развития агломерации и Москвы разработала французская команда Antoine Grumbach et Associes, а тщательнее остальных проработал концепцию федерального правительственного центра американский коллектив Urban design associates.

В настоящее время все проекты участников конкурса представлены в парке Горького. Выставка продлится до 23 сентября.