Эксперты просят ввести единый билет для всех видов транспорта

12 сентября 2012, 17:28
Архитектурно-дизайнерская мастерская Чернихова предлагает ввести единый билет для всех видов транспорта, который можно будет использовать как на уже существующих видах транспорта, так и в будущем при посадке в скоростной трамвай или электричку.
Кроме того, архитекторы предложили поменять статус электричек на городской вид транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Константина Трофименко, презентующего проект команды в парке Горького.
Трофименко считает, что в Москве примерно 10% населения должны пользоваться индивидуальным транспортом, а остальные – общественным.
Архитектурно-дизайнерская мастерская Чернихова участвовала в конкурсе на концепцию развития московской агломерации. По неофициальному решению экспертного совета, она заняла первое место. Международное жюри конкурса решило, что лучшее проектное решение развития агломерации и Москвы разработала французская команда Antoine Grumbach et Associes, а тщательнее остальных проработал концепцию федерального правительственного центра американский коллектив Urban design associates.
В настоящее время все проекты участников конкурса представлены в парке Горького. Выставка продлится до 23 сентября.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: