Собянин пожелал успеха московским студентам в финале чемпионата WorldSkills

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пожелал удачи участникам Национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills, который проходит на ВДНХ, однако отметил, что болеть будет за учащихся столичных вузов. Об этом мэр написал на своей странице в Twitter.

"На ВДНХ проходит первый финал чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia среди студентов вузов. Желаю удачи всем ребятам, но болею, конечно, за москвичей. В соревнованиях участвуют 13 столичных вузов", – написал Собянин.

Отборочные этапы соревнований проходили с 1 сентября по 1 ноября 2017 года. Участие приняли 77 высших учебных заведений. Финал I Национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills проходит в столице с 28 ноября по 1 декабря 2017 года.

После соревнований будут разработаны рекомендации на основе стандартов WorldSkills по совершенствованию образовательных программ вузов.