25 ноября, 20:48
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Сергей Собянин поздравил лауреатов "Премии Рунета" – проект "Московская электронная школа" – в своем микроблоге в Twitter.
"Наш проект "Московская электронная школа" получил "Премию Рунета". Поздравляю его создателей и участников, – написал мэр. – У московских учеников появилась возможность стать еще более продвинутыми и конкурентными, а у столичных учителей – надежный помощник в виде образовательного портала".
Ранее сообщалось, что городской проект внедрения информационных технологий в школах получил "Премию Рунета". "Московская электронная школа" позволяет учителям использовать медиаконтент и интерактивные инструменты при проведении уроков. Кроме того, в рамках проекта были внедрены электронные дневники и журналы во всех столичных школах.
Опыт Москвы должен стать примером для всех остальных регионов России. Он станет фундаментом для развития цифровой образовательной среды "Российская электронная школа". В сентябре 2017 года было подписано соглашение о взаимодействии между министерством образования и науки России и правительством Москвы.
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