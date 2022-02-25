Собянин представил основные принципы работы портала "Наш город"

09:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Недавно порталу "Наш город" исполнилось 10 лет. Все эти годы он помогал москвичам оперативно решать городские проблемы: сообщать о поломках в подъездах и во дворах. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.
"Управлять городом вместе с москвичами и в интересах москвичей – моя философия управления. И одним из главных инструментов практической реализации этой философии стал портал "Наш город". <...> Мне казалось принципиально важным передать значительную часть контрольных полномочий напрямую горожанам. Так в 2011 году появился портал "Наш город", – написал мэр.
Он напомнил, что с помощью портала москвичи могут обратиться с просьбой вывезти брошенный автомобиль, пожаловаться на незаконную рекламу или сообщить о поломке двери, а также задать вопросы по уборке и ремонту дорог. Благодаря порталу решение подобных проблем занимает не больше трех дней.
По словам Собянина, чтобы портал действительно работал, необходимо было изменить идеологию взаимодействия между чиновниками и жителями столицы. Для этого была создана независимая служба модерации, которая проверяет сообщения и поступающие на них ответы. При этом процесс подачи жалобы прозрачен – он открыто публикуется на сайте, а факт решения проблемы можно подтвердить или опровергнуть.
Кроме того, чиновники несут персональную ответственность за ответы гражданам, подчеркнул мэр. Так, применение фоторедакторов является поводом для увольнения.
Собянин отметил, что все эти принципы не меняются больше 10 лет, из-за чего популярность портала среди москвичей только растет. Сегодня на "Нашем городе" зарегистрированы порядка 1,8 миллиона человек, которые ежедневно помогают решить около 3 тысяч проблем.
"Наш город" стал неотъемлемой частью управления Москвой. И я искренне благодарен активным москвичам, которым не все равно. По сути, мы с вами каждый день меняем к лучшему наш любимый город", – отметил градоначальник.
В текущем году портал планируется модернизировать. Будет обновлен дизайн сайта и приложения, упрощена классификация проблем. Это позволит сделать использование портала еще более удобным, заключил Собянин.
Ранее в приложении "Метро Москвы" появилась возможность оплатить уличную парковку в столице. Пока сервис работает в тестовом режиме. Ожидается, что новая функция позволит пассажирам метро, которые иногда используют автомобиль, сэкономить свое время.
Собянин представил основные принципы работы портала "Наш город"
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