Собянин предложил москвичам обсудить оформление парков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин предложил москвичам обсудить оформление и развлечения в столичных парках. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

Он назвал зоны отдыха любимым местом для многих москвичей. Мэр напомнил, что в последние годы столичные парки сильно преобразились, но, по его словам, хочется сделать их еще лучше.

"Давайте вместе обсудим. Ждем ваши идеи по событиям, оформлению, развлечениям в парках на crowd.mos.ru. Лучшие из них реализуем", – пообещал мэр.

Накануне в столице стартовал краудсорсинг-проект "Мой парк". Он нацелен на то, чтобы собрать пожелания и предложения москвичей по совершенствованию зеленых зон.

Проект пройдет в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай". Для участия в нем нужно зарегистрироваться на платформе crowd.mos.ru либо воспользоваться учетной записью портала mos.ru.

На первом этапе надо предложить свои задумки по направлениям "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк", "Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы". Продлится он до 25 октября.

На втором пройдут дискуссии по темам "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк" и "Мировые парки". Затем эксперты в лице директоров Мосгорпарка Вячеслава Дунаева, Парка Горького Павла Трехлеба, "Эрмитажа" Алексея Чибина и Бабушкинского парка Игоря Бускина выберут лучшие идеи горожан.

На финальном этапе москвичи проголосуют за лучшие идеи из отобранных экспертами. Оставить свой голос можно будет до 30 октября включительно. Предложения, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы.

Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. В сентябре раздел "Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы" появился в мобильном приложении "Активный гражданин".