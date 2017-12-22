Москва и Ереван подписали программу сотрудничества на 2018-2021 годы

Фото: Александра Мудрац

Сергей Собянин и мэр Еревана Тарон Маргарян подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Еревана на 2018-2021 годы. Встреча глав двух столиц состоялась 22 декабря в рамках Дней Еревана в Москве.

Подписанный документ определяет приоритетные направления сотрудничества двух городов. Среди них – торгово-экономическое сотрудничество, архитектура и градостроительство, городское хозяйство, гуманитарное сотрудничество.

Также планируется развивать сотрудничество в области молодежной политики, образовании, поддержке некоммерческого сектора и развитии добровольчества. Кроме того, контакты наладят в сфере здравоохранения и соцобеспечения, культуры и спорта.

Центральный округ Москвы будет сотрудничать с Кентроном города Еревана, а Северный округ – с Аваном армянской столицы.