Москва и Ереван подписали программу сотрудничества на 2018-2021 годы

22 декабря, 17:03
Фото: Александра Мудрац
Сергей Собянин и мэр Еревана Тарон Маргарян подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Еревана на 2018-2021 годы. Встреча глав двух столиц состоялась 22 декабря в рамках Дней Еревана в Москве.
Подписанный документ определяет приоритетные направления сотрудничества двух городов. Среди них – торгово-экономическое сотрудничество, архитектура и градостроительство, городское хозяйство, гуманитарное сотрудничество.
Также планируется развивать сотрудничество в области молодежной политики, образовании, поддержке некоммерческого сектора и развитии добровольчества. Кроме того, контакты наладят в сфере здравоохранения и соцобеспечения, культуры и спорта.
Центральный округ Москвы будет сотрудничать с Кентроном города Еревана, а Северный округ – с Аваном армянской столицы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: