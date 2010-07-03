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12:40

Собянин провел личный прием граждан

мэр Москвы Сергей Собянин власть город общество благоустройство

12:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду, 22 мая, Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Встречи проходили в приемной главы государства, сообщает Агентство "Москва".

На прием к мэру пришел Юрий Сергеев, проживающий в жилом комплексе "Римского-Корсакова 11". Он обратился с просьбой сделать в районе дополнительные пешеходные переходы через дороги, тротуары для удобства населения.

"Мы их сделаем. В целом надо заниматься реконструкцией", – сказал мэр.

По словам Собянина, в районе планируют комплексное благоустройство, а после в порядок приведут всю улично-дорожную сеть.

Также на прием пришла Ольга Евдакова из Солнцева с просьбой благоустроить бульвар вдоль местного проезда от улицы Богданова до улицы Щорса и Малого Солнцевского пруда.

Мэр отметил, что работы уже начались.

"Проблема с прудом. Он находится на балансе Горводостока, и запланированы работы на следующий год – капитальный ремонт этого пруда. И получается, что ремонт всей этой аллеи и благоустройство – в этом году, а капитальный ремонт пруда на следующий год запланирован", – сказал он.

Также мэр отметил, что в районе Солнцево тоже планируется комплексное благоустройство.

Ранее сообщалось, что в этом году будет обустроена трасса гребного слалома и площадка для отдыха у воды на реке Сходне. По словам Собянина, будет установлен павильон для хранения лодок и работы организаторов соревнований. Будут оборудованы площадки для отдыха и дорожки для спуска к реке с возможностью проезда спецтехники. В настоящий момент прибрежная территория не обустроена, там нет лестниц и нормальных дорожек для спуска к воде.

В Замоскворечье благоустроят Овчинниковскую и Озерковскую набережные. Их протяженность составляет около трех километров. Власти считают, что сейчас набережные непопулярны у пешеходов из-за узких тротуаров, хаотичной парковки, интенсивного движения и недостатка зеленых зон. После благоустройства здесь появится пространство для пешеходов с новыми тротуарами, цветниками и газонами.

Ранее сообщалось, что более 20 километров набережных Москвы-реки отремонтируют до 2020 года в рамках Адресной инвестиционной программы. А за прошедшие десять лет уже привели в порядок 53 километра береговой линии.

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