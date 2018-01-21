Конкурс фильмов о Москве начнет прием заявок 22 января

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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил российских и иностранных режиссеров поучаствовать в конкурсе фильмов о столице. Прием заявок стартует 22 января, написал мэр на своей странице в Twitter.

"Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше пяти лет. Это может быть полный или короткий метр, анимация, сериал – главное, чтобы действие было в столице", – говорится в сообщении. Сергей Собянин пообещал победителю хороший приз.



В 2018 году конкурс пройдет во второй раз. Лучшим фильмом о столице в 2017 году признали кинокартину "Про любовь" режиссера Анны Меликян. Второе место досталось картине Андрея Зайцева "14+". Бронза у дилогии Романа Прыгунова "Духless" и "Духless-2". Правительство Москвы учредило приз 23 июня 2016 года.