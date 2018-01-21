Конкурс фильмов о Москве начнет прием заявок 22 января

21 января, 15:05
Фото: depositphotos/Lenorlux
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил российских и иностранных режиссеров поучаствовать в конкурсе фильмов о столице. Прием заявок стартует 22 января, написал мэр на своей странице в Twitter.
"Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше пяти лет. Это может быть полный или короткий метр, анимация, сериал – главное, чтобы действие было в столице", – говорится в сообщении. Сергей Собянин пообещал победителю хороший приз.
В 2018 году конкурс пройдет во второй раз. Лучшим фильмом о столице в 2017 году признали кинокартину "Про любовь" режиссера Анны Меликян. Второе место досталось картине Андрея Зайцева "14+". Бронза у дилогии Романа Прыгунова "Духless" и "Духless-2". Правительство Москвы учредило приз 23 июня 2016 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: