Собянин: готов новый дом в районе Проспект Вернадского, построенный по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый дом по реновации построен в районе Проспект Вернадского, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Новостройка, расположенная по адресу улица Воейкова, дом 2, создана по индивидуальному проекту. Туда переедет 321 семья – жители 3 домов по улице Лобачевского и проспекту Вернадского.

Жилой комплекс рассчитан на 364 квартиры, 6 из которых оборудовали для маломобильных жильцов. На прилегающей территории обустроили детскую и спортивную площадки, зону отдыха. Для водителей предусмотрен подземный паркинг.

Дом находится недалеко от станций метро "Проспект Вернадского" и "Новаторская". В шаговой доступности расположены парк 50-летия Октября, Удальцовские пруды, школы, детсады и другие объекты.

По словам мэра, всего в районе Проспект Вернадского планируется расселить 59 старых домов. Новые квартиры получат порядка 14,5 тысячи горожан. При этом 9 жилых комплексов уже построены.

Собянин напомнил, что программа реновации идет уже 8 лет. До ее запуска у горожан было много споров и опасений, но москвичи поверили в нее и теперь видят результаты, отметил градоначальник.

"Построено больше 420 новых жилых комплексов. Проектируется и возводится еще свыше 500", – указал он.

Ранее более 60 семей переехали в новый дом по реновации на Загорьевской улице в Бирюлеве Восточном. В здании 108 квартир. В нем смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.