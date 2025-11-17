Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и председатель правления, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев открыли два лечебных корпуса Морозовской детской больницы, реконструкция которых была недавно завершена.

По словам мэра, медучреждение является одним из старейших в Москве. Оно формировалось как крупнейший в России медицинский благотворительный проект.

"Москва построила новый корпус, занимается реконструкцией, оснащением оборудованием. Организации Москвы, благотворительные фонды активно участвуют в восстановлении исторических корпусов", – сказал градоначальник.

Собянин уточнил, что Токарев лично занимается этим проектом. С его помощью уже удалось восстановить 3 корпуса больницы.

"Сегодня (17 ноября. – Прим. ред.) мы открываем два таких корпуса. Исторические корпуса плохо приспособлены были для медицины, но сегодня действительно являются серьезным медицинским центром", – указал мэр Москвы.

Один из открытых корпусов передали Центру ранней помощи детям, которые родились с низкой массой тела или при родах получили хронические серьезные проблемы. Помощь им будут оказывать лучшие врачи Морозовской больницы, уточнил глава города.

"Так что я выражаю огромные слова благодарности Николаю Петровичу за совместный проект. Он очень важен для москвичей, для всей страны, потому что приезжают, обращаются за помощью не только московские дети, не только москвичи, но и дети со всей страны", – добавил он.

В свою очередь, Токарев отметил высокий уровень взаимодействия со столичным правительством. Он поблагодарил всех, кто участвовал в проекте.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, двухэтажные здания корпусов 15 и 16 Морозовской больницы общей площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров были построены в 1902 году. Их обновление началось в феврале 2024-го и завершилось в октябре 2025-го. Финансирование работ осуществлялось в рамках благотворительного проекта "Транснефти".

В модернизированных корпусах внедрили цифровые решения для регистрации пациентов. Теперь оформление визита занимает считаные минуты и проходит без заполнения бумажных документов.

Ранее Собянин рассказал, что высокотехнологичная медицина в Москве становится более доступной для детей. В настоящее время современные технологии можно встретить во всех детских стационарах города. Кроме того, врачи используют новые разработки – от инновационных генно-инженерных и клеточных препаратов до малоинвазивных хирургических вмешательств.