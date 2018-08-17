Собянин поблагодарил Татарстан за эффективное сотрудничество с Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин выразил благодарность Республике Татарстан за эффективное сотрудничество с Москвой.

Как подчеркнул мэр столицы, дни культуры Республики Татарстан − не просто формальное событие, а действительно большой праздник. Собянин отметил не только разнообразие культурных мероприятий, но и дружеские отношения с гостями из Татарстана.

"Нет ни одной сферы, где бы мы не сотрудничали. В медицине, культуре, науке, туризме − мы везде рядом, плечом к плечу", − цитирует мэра Агентство "Москва". Собянин добавил, что Москву и Татарстан объединяет "настроение двигаться вперед, развиваться, побеждать".

Мэр столицы также поблагодарил метростроителей из Татарстана, которые участвовали в строительстве столичного метро. Кроме того, он напомнил, что в сентябре Москва получит первые электробусы. "Первая сотня этих электробусов будет сделана на КаМАЗе, я благодарю татарских машиностроителей, спасибо им за их труд", − отметил Собянин.

Мэр поздравил гостей гала-концерта мастеров искусств Татарстана в Доме музыки с наступающей годовщиной республики, а также пригласил собравшихся отпраздновать День города в Москве. Помимо этого, Собянин выразил особую благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за его внимание к укреплению связей между республикой и столицей. "Это на пользу Москве, москвичам, Татарстану и его жителям", − подчеркнул мэр. Минниханов, в свою очередь, заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество, назвав Москву примером для Татарстана по многим проектам.

Мэр столицы также вручил благодарственные письма за активное участие в общественной жизни Москвы и вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Татарстаном. Их получили главный научный сотрудник Военно-научного комитета МО РФ Валерий Баранов, завкафедрой неврологии Российской академии медико-социальной реабилитации Ринат Гимранов, солист Московского театра "Новая опера" Владимир Кудашев, а также член Совета директоров ООО "ОРТЭКС" Рафаэл Фаизов и заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова.