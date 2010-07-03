Знаком "Родительская слава города Москвы" наградят 19 многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Почетным знаком "Родительская слава города Москвы" в этом году наградят 19 многодетных семей. Соответствующее решение приняли на заседании президиума правительства столицы.

Согласно постановлению (от 29 июня 2009 года за номером 678. – Прим. ред.) почетным знаком награждаются родители или усыновители, постоянно проживающие в столице не менее десяти лет и воспитавшие пятерых и более детей. Каждой семье единовременно выплачиваются 200 тысяч рублей из бюджета города.

Сейчас в столице проживают 149 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 376,1 тысячи детей. За последние 10 лет число многодетных семей в столице выросло более чем вдвое.

Социальная поддержка многодетных семей – одно из приоритетных направлений работы столичных властей. Многодетным семьям предоставляются бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные парковка и места в детском саду, они имеют льготы на посещение музеев, спортивных и культурных мероприятий. Учащиеся школ получают бесплатное двухразовое питание.

С 1 января 2018 года в два раза увеличились социальные пособия многодетным семьям. Так, выплачивается ежемесячная компенсация на детей до трех лет (таким образом возмещается рост стоимости продуктов питания). На каждого ребенка до 18 лет выплачивается ежемесячная компенсация, которая позволяет возместить расходы в связи с ростом стоимости жизни. Семьи с тремя и четырьмя детьми получают по 1,2 тысячи рублей на каждого ребенка, а семьи с пятью и более детьми – по 1,5 тысячи рублей.

Семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми каждый месяц получают выплату на приобретение детских товаров. Ее размер составляет 1,8 тысячи рублей.

Многодетные семьи, в которых воспитываются десять и более детей, дополнительно ежемесячно получают выплату в размере 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет (или до 23 лет, если ребенок обучается на очном отделении). Им также ежегодно выплачивают по 20 тысяч рублей к Международному дню семьи и по 30 тысяч рублей – ко Дню знаний.

