Собянин поздравил с днем рождения артиста Василия Ланового

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового. Телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Мэр отметил огромный талант актера. По словам Собянина, Лановой также является человеком чести и достоинства. "Вы вписали много ярких, незабываемых страниц в летопись отечественной культуры. Ваши киногерои стали настоящими кумирами для нескольких поколений зрителей. Каждый спектакль с вашим участием на вахтанговской сцене дарит публике радость встречи с искусством высочайшей пробы", – говорится в поздравлении.

Мэр напомнил и об общественной деятельности артиста, "проникнутой патриотизмом". Собянин подчеркнул, что это заслуживает большого уважения.

Советский и российский актер театра и кино Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Наибольшую известность получил, исполнив роли в картинах "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Странная женщина" и других. С 1957 года служит в Театре имени Вахтангова, где сыграл более 50 ролей.

Ранее Ланового поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что с деятельностью артиста связаны яркие страницы истории отечественного театра и кинематографа. Президент добавил слова о заслугах Ланового в воспитании молодежи и укреплении патриотических традиций. Путин пожелал артисту здоровья, успехов и всего наилучшего.