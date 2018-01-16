Собянин поздравил с днем рождения артиста Василия Ланового

16 января, 17:07
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового. Телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Мэр отметил огромный талант актера. По словам Собянина, Лановой также является человеком чести и достоинства. "Вы вписали много ярких, незабываемых страниц в летопись отечественной культуры. Ваши киногерои стали настоящими кумирами для нескольких поколений зрителей. Каждый спектакль с вашим участием на вахтанговской сцене дарит публике радость встречи с искусством высочайшей пробы", – говорится в поздравлении.
Мэр напомнил и об общественной деятельности артиста, "проникнутой патриотизмом". Собянин подчеркнул, что это заслуживает большого уважения.
Советский и российский актер театра и кино Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Наибольшую известность получил, исполнив роли в картинах "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Странная женщина" и других. С 1957 года служит в Театре имени Вахтангова, где сыграл более 50 ролей.
Ранее Ланового поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что с деятельностью артиста связаны яркие страницы истории отечественного театра и кинематографа. Президент добавил слова о заслугах Ланового в воспитании молодежи и укреплении патриотических традиций. Путин пожелал артисту здоровья, успехов и всего наилучшего.
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