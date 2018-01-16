Путин поздравил с днем рождения Василия Ланового

Фото: ТАСС/Александр Куров
Президент Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с днем рождения. Об этом сообщает "Газета.ру".
"С Вашим именем и многолетней творческой деятельностью связаны яркие страницы истории отечественного театра и кинематографа, целое созвездие талантливых, самобытных, незабываемых ролей", – заявил президент.
Он добавил, что Лановой внес вклад в укрепление патриотических традиций, воспитание молодежи на высоких духовно-нравственных идеалах. Президент пожелал артисту здоровья, успехов и всего наилучшего.
16 января Василию Лановому исполнилось 84 года. Самые известные фильмы с его участием – "Офицеры", "Алые паруса", "Павел Корчагин", "Война и мир" и "Дни Турбиных". Также он запомнился зрителям своими ролями в театре имени Вахтангова.
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