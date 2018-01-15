Все пассажиры после ЧП в районе станции Кусково будут развезены – Собянин

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил развести всех пассажиров после аварии неподалеку от станции Кусково.

"По информации РЖД, все пассажиры на Горьковском направлении после ЧП в районе станции Кусково будут развезены", – написал глава города в своем микроблоге в Twitter.

Мэр также распорядился помочь железнодорожникам обеспечить пассажиров общественным транспортом.

В понедельник, 15 января, на участке Москва-Реутово Горьковского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение контактного провода. Более тысячи пассажиров эвакуировали из электрички из-за угрозы пожара. В результате ЧП изменилась схема движения пригородных поездов.

Отмечалось, что железнодорожники прилагают все усилия для возобновления движения на участке в штатном режиме.