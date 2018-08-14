Собянин поздравил москвичей с победами в чемпионате WorldSkills Russia 2018

14 августа, 19:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поздравил участников конкурса VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2018 года с победами, которые они одержали в различных номинациях.
Собянин отметил, что москвичи одерживают победы на чемпионате рабочих профессий WorldSkills Russia третий год подряд.
"На этот раз 34 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. Поздравляю с успехом и желаю победы на чемпионате мира!", – написал мэр Москвы в своем Twitter.
Весной текущего года в столице прошли отборочные соревнования профессионального мастерства для участия в финале чемпионата WorldSkills Russia, который состоялся 8-12 августа в Южно-Сахалинске.
Победители и призеры финала войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и представят Россию на чемпионатах Европы в Будапеште в сентябре текущего года. Чемпионат мира пройдет в Казани в августе 2019 года.
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