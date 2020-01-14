Собянин назначил и. о. начальника управления ЗАГС Москвы

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Сергей Собянин назначил Светлану Уханеву исполняющим обязанности начальника управления ЗАГС Москвы. Документ, подписанный мэром, размещен на портале мэра и правительства столицы.

До сих пор Уханева занимала должность замначальника управления записи актов гражданского состояния города.

С 2020 года для сотрудников столичных ЗАГСов введут дресс-код. В будущем году работники ЗАГСов будут встречать пары в платьях-футлярах цвета чайной розы, сшитых специально для торжеств.

Ранее сообщалось, что более 300 пар подали заявления на регистрацию браков в "день четырех двоек" – 20 февраля 2020 года. В этот день все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, которые регистрируют браки, проведут торжественные церемонии.