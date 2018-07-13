Фрагменты живописи нашли в павильонах "Геология" и "Физика" на ВДНХ

Фото: twitter.com/MosSobyanin

Фрагменты живописи нашли при реставрации павильонов ВДНХ, написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Он рассказал, что в павильоне "Геология" обнаружили заклеенные бумагой фрагменты живописи на колоннах. Это сцены из жизни геолога на золотом фоне. Мэр уточнил, что роспись хорошо сохранилась. Он предположил, что ее заклеили в 1960-х годах, когда меняли интерьеры.

В павильоне № 5 увидели росписи 1950-х годов. Собянин пояснил, что они скрывались под листами фанеры в центральном зале. "Характерные латвийские мотивы: листы клевера, ленты и колосья повторяются в гипсовом лепном декоре", – отметил мэр. Этот павильон также воссоздают, добавил он.