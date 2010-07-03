Собянин рассказал о впечатлениях от уборки газона в Японии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин принял участие в заседании Совета губернаторов России и Японии, открывшемся 13 мая. Мэр поделился впечатлениями от уборки газонов в маленьком японском городе, которые изменили его взгляды на благоустройство общественных пространств, передает Агентство "Москва".

По словам Собянина, он впервые побывал в Японии почти 30 лет назад. На одной из улиц небольшого города он увидел 50 женщин, которые тщательно убирали газон руками, высаживали цветы и поправляли траву.

Большое количество людей, которые занимались не самым трудным делом, навело его на мысль, что у города неплохой бюджет. Однако мэр населенного пункта заявил, что это не так.

"У нас очень много долгов. Но город должен выглядеть хорошо. Это моя цель", – сказал он.

По признанию Собянина, эти слова запомнились ему на всю жизнь. "И после этой поездки северный городок, в котором я работал, стал самым благоустроенным городом Западной Сибири", – отметил мэр Москвы.

На том же заседании он назвал развитие транспортной инфраструктуры и поддержку пожилого населения общей задачей агломераций России и Японии. Сергей Собянин подчеркнул, что проблемы регионов обеих стран по-прежнему схожи.

"Мы вместе с вами думаем о том, как человек, выходя из своей квартиры, садится в машину, в автобус, как быстро он доезжает до работы, насколько комфортен этот общественный транспорт, насколько он экологически чистый", – пояснил глава столицы, добавив, что мегаполисы также должны уделять внимание растущему числу пожилых граждан.

Среди других вызовов, стоящих перед городскими властями, Собянин выделил обмен опытом в сфере образования.

Совет губернаторов России и Японии займет два дня. В нем участвуют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и члены комитетов, главы российских регионов и префектур Японии, а также представители правительства РФ и Национальной ассоциации губернаторов Японии.

Выступая на заседании, мэр призвал внедрять новые технологии народной демократии для управления городами. Он подчеркнул, что это требует иных подходов к управлению целыми отраслями.

