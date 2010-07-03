Собянин рассказал о впечатлениях от уборки газона в Японии

Сергей Собянин принял участие в заседании Совета губернаторов России и Японии, открывшемся 13 мая. Мэр поделился впечатлениями от уборки газонов в маленьком японском городе, которые изменили его взгляды на благоустройство общественных пространств, передает Агентство "Москва".
По словам Собянина, он впервые побывал в Японии почти 30 лет назад. На одной из улиц небольшого города он увидел 50 женщин, которые тщательно убирали газон руками, высаживали цветы и поправляли траву.
Большое количество людей, которые занимались не самым трудным делом, навело его на мысль, что у города неплохой бюджет. Однако мэр населенного пункта заявил, что это не так.
"У нас очень много долгов. Но город должен выглядеть хорошо. Это моя цель", – сказал он.
По признанию Собянина, эти слова запомнились ему на всю жизнь. "И после этой поездки северный городок, в котором я работал, стал самым благоустроенным городом Западной Сибири", – отметил мэр Москвы.
На том же заседании он назвал развитие транспортной инфраструктуры и поддержку пожилого населения общей задачей агломераций России и Японии. Сергей Собянин подчеркнул, что проблемы регионов обеих стран по-прежнему схожи.
"Мы вместе с вами думаем о том, как человек, выходя из своей квартиры, садится в машину, в автобус, как быстро он доезжает до работы, насколько комфортен этот общественный транспорт, насколько он экологически чистый", – пояснил глава столицы, добавив, что мегаполисы также должны уделять внимание растущему числу пожилых граждан.
Среди других вызовов, стоящих перед городскими властями, Собянин выделил обмен опытом в сфере образования.
Совет губернаторов России и Японии займет два дня. В нем участвуют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и члены комитетов, главы российских регионов и префектур Японии, а также представители правительства РФ и Национальной ассоциации губернаторов Японии.
Выступая на заседании, мэр призвал внедрять новые технологии народной демократии для управления городами. Он подчеркнул, что это требует иных подходов к управлению целыми отраслями.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.