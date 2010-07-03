Собянин призвал внедрять новые технологии народной демократии для управления городами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин призвал внедрять новые технологии народной демократии, которые будут полезны для управления городами и взаимодействия с их населением. Такое заявление мэр Москвы сделал на заседании Совета губернаторов России и Японии, который открылся 13 мая в Петровском путевом дворце.

По словам мэра, передает Агентство "Москва", с расширением регионов и ростом населения, все сложнее становятся и вопросы управления. Как подчеркнул Собянин, "каждый наш шаг, каждое наше действие должно быть основано на интересах населения". "Мы должны это чувствовать, мы должны наводить новые технологии народной демократии, которые бы решали большинство мелких и крупных проблем каждой территории", − отметил он, пояснив, что без новых технологий такую систему невозможно выстроить. "И это, конечно, еще один вызов, с которым сталкиваетесь вы − каждый здесь сидящий в этом зале", − обратился Собянин к участникам Совета.

Мэр Москвы напомнил, что сейчас информационные технологии прочно входят в систему уравнения городами. Это, в свою очередь, требует "совершенно других подходов к управлению целыми отраслями, регионом, взаимодействию с населением", отметил Собянин.

Совет губернаторов России и Японии проходит в Москве с 13 по 14 мая. В его работе участвуют глава Совфеда Валентина Матвиенко, члены парламентских комитетов, главы российских регионов и префектур Японии, а также спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.