Собянин оценил работу коммунальных служб этой зимой

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

При подготовке к зиме столичные коммунальные службы рассматривают худшие варианты, а не спокойное течение событий. Это позволяет работать в штатном режиме даже в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью каналу "ТВЦ".

"Эта зима, которая началась на два месяца раньше, чем предыдущие зимы, провела экзамен для коммунальщиков. Я считаю, они в целом сработали неплохо. Но это не повод для того, чтобы успокаиваться", – рассказал градоначальник.

Собянин также отметил, что каждый год зима в российской столице преподносит новые сюрпризы.

"Очевидно, что климат меняется, и очень много различных рекордов мы бьем – то по количеству снегопадов, то по температуре, то по количеству осадков, то по дождям", – резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы начали приводить в порядок объекты дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры после зимы. В частности, проводятся проверка, ремонт и очистка от наледи водостоков на фасадах жилых домов и водоприемных решеток и колодцев. Это необходимо для пропуска талых вод, поскольку до конца недели в городе ожидаются постоянные переходы температуры через ноль. Также продолжаются работы по ворошению снега для его скорейшего таяния.