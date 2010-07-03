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21:03

Собянин оценил работу коммунальных служб этой зимой

мэр Москвы Сергей Собянин город

21:03

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

При подготовке к зиме столичные коммунальные службы рассматривают худшие варианты, а не спокойное течение событий. Это позволяет работать в штатном режиме даже в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью каналу "ТВЦ".

"Эта зима, которая началась на два месяца раньше, чем предыдущие зимы, провела экзамен для коммунальщиков. Я считаю, они в целом сработали неплохо. Но это не повод для того, чтобы успокаиваться", – рассказал градоначальник.

Собянин также отметил, что каждый год зима в российской столице преподносит новые сюрпризы.

"Очевидно, что климат меняется, и очень много различных рекордов мы бьем – то по количеству снегопадов, то по температуре, то по количеству осадков, то по дождям", – резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы начали приводить в порядок объекты дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры после зимы. В частности, проводятся проверка, ремонт и очистка от наледи водостоков на фасадах жилых домов и водоприемных решеток и колодцев. Это необходимо для пропуска талых вод, поскольку до конца недели в городе ожидаются постоянные переходы температуры через ноль. Также продолжаются работы по ворошению снега для его скорейшего таяния.

мэр Москвы Сергей Собянин город

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