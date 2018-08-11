Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Времена и эпохи"

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Сергей Собянин пригласил москвичей посетить мероприятия фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи". Об этом мэр столицы написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин сравнил фестиваль "Времена и эпохи" с "путешествием на машине времени" в пределах Бульварного кольца. "Можно увидеть верфь эпохи викингов, кавалерийский марш, построить замок и примерить доспехи", − отметил мэр. По его словам, клубы исторической реконструкции из 20 стран мира "детально воссоздают приметы эпохи, будь то наполеоновские войны или хрущевская оттепель".

"Приглашаю всех на праздник живой истории. Тут интересно", − добавил Собянин.

Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" - это как путешествие на машине времени, только в пределах Бульварного кольца. Можно увидеть верфь эпохи викингов, кавалерийский марш, построить замок и примерить доспехи. pic.twitter.com/rWh3iwLFs0 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 août 2018



Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в столице уже в восьмой раз. В этом году мероприятия фестиваля охватят 30 площадок. Посетить их можно будет с 10 по 22 августа.