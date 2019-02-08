Собянин принял ряд кадровых решений

Сергей Собянин подписал ряд распоряжений, касающихся кадровых решений. Документы опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

Заместителем главы департамента строительства столицы назначен Роман Беззубик. Служебный контракт с ним заключается на четыре года.

В другом документе сообщается, что Тимур Зельдич освобожден от должности первого заместителя начальника госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы. Отмечается, что он уволен по собственной инициативе.