Сергей Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мэр Москвы поздравил с профессиональным праздником работников московской промышленности. Своим поздравлением он поделился в телеграм-канале.

Как отметил Собянин, День московской промышленности – это профессиональный праздник более 720 рабочих, инженеров, технологов, программистов, и других специалистов, которые трудятся на московских предприятиях. Градоначальник подчеркнул, что каждый десятый работающий в столице занят в сфере промышленности.

"Вы приумножаете славу и традиции индустриальной Москвы, выпускаете широкий ассортимент продукции, которая пользуется большим спросом далеко за пределами нашего города. Произведено в Москве — сделано качественно, на совесть", – отметил мэр Москвы.

Также Собянин поблагодарил представителей трудовых династий, которые трудятся на заводах и фабриках Москвы не одно поколение, передавая любовь к своему делу и предприятию.

Ранее в Москве наградили лучшие предприятия столицы. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Зарядье". Как отметил заммэра Владимир Ефимов, каждый день горожане пользуются товарами, которые производят столичные компании.

