Собянин открыл пересадку с платформы Северянин на станцию МЦК Ростокино

В пятницу, 6 сентября, Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли пересадочный узел Северянин – Ростокино, который обеспечит комфортную пересадку пассажиров с Ярославского направления МЖД на МЦК.

"Ярославское направление – одно из самых важнейших в пригородном сообщении. Практически четверть всех пассажиров из пригорода едут по Ярославскому направлению – это Мытищи, Пушкино и ряд других городов Подмосковья, – которое сегодня перегружено. Так что возможность полной интеграции с МЦК – это возможность всех жителей, которые живут на этой ветке, на этом направлении воспользоваться комфортом МЦК и пересадками на десятки других станции", – отметил Собянин.

Создание пересадочного узла Северянин – Ростокино является частью проекта интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Остановочный пункт Северянин, согласно проекту, перенесли на несколько сотен метров южнее к линии МЦК.

Также в ходе работ построили три новые платформы для пассажиров с навесами на всю длину.

Пассажиры могут пересаживаться через южный подземный вестибюль станции Северянин, оборудованный турникетами и кассами, с выходами к остановочному пункту МЦК Ростокино и Северянинскому проезду. Через северный надземный вестибюль пассажиры смогут выйти на Северянинский проезд и проспект Мира. Оба вестибюля оборудовали эскалаторами и лифтами. Также выполнено благоустройство прилегающей городской территории.

В настоящее время станцией Ростокино пользуются около 18 тысяч пассажиров в будние дни, из них около восьми тысяч – пассажиры электричек Ярославского направления, следующих из Ивантеевки, Мытищ, Пушкино и других городов, и около 10 тысяч – жители столичных районов Ростокино, Лосиноостровский, Ярославский.

Предполагается, что благодаря комфортной пересадке к 2022 году пассажиропоток этого транспортного узла увеличится почти до 34 тысяч человек в сутки.

Вместе с пересадочным узлом построили новый пешеходный переход через проспект Мира в районе дома 202А, который сократит и время в пути до предприятий и организаций, расположенных в промзоне на улице Докукина.

В столице реализуется восемь проектов интеграции радиальных направлений железной дороги с Московским центральным кольцом. В 2017 году платформу Фрезер Казанского направления связали со станцией МЦК Андроновка. В 2018 году завершилась интеграция платформы Новохохловская Курского направления с одноименной станцией МЦК. Новый вестибюль появился и на станции Окружная Савеловского направления МЖД.

Сейчас ведутся работы по интеграции МЦК с платформой НАТИ Октябрьской железной дороги. Открытие запланировано на конец 2019 года.

В конце августа заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что число поездов на Московском центральном кольце вырастет более чем на треть после того, как интервал движения на магистрали сократят до четырех минут. По его словам, "новый интервал движения поездов на МЦК в будние дни будет обеспечивать 242 пары поездов, что на 37% больше, чем сейчас".

