Уникальные фото и документы покажут на выставке в Музее Москвы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уникальные фотографии и документы о старой столице представят на выставке в Музее Москвы. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил Сергей Собянин.

"В @muzeymoskvy покажут уникальные фото и документы: от коронации Николая II до Фестиваля молодежи и студентов. Они лучше всего передают атмосферу той эпохи и старой Москвы", – написал мэр Москвы.

Речь идет о выставке "Оформляя город", которая откроется в музее 5 декабря в 19:00. Она посвящена тому, как украшали столицу к праздникам с 1896 года. В экспозиции не только расскажут о самом стиле старинных украшений, но и том, как современные художники обыгрывают их в наши дни.

Выставку поделили на две части – историческую и современную. Посмотреть экспозицию можно будет до 29 января.