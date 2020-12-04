В Москве от гриппа привились около 6,5 миллиона человек – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в Москве от гриппа привились около 6,5 миллиона человек. По словам мэра, в столице нет эпидемии гриппа.

"Дай бог, чтобы и дальше так сохранялась такая ситуация", – отметил Собянин.

Глава города подчеркнул, что вакцинация от гриппа помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам Собянина, если бы две эпидемии объединились, "это было бы совсем нехорошо".

Ранее Собянин посоветовал не расслабляться в борьбе с коронавирусом.

В Москве за 5 часов на прививку от COVID-19 зарегистрировались 5 тысяч учителей, врачей и соцработников, сообщил Сергей Собянин. Он также добавил, что представители данных профессий больше всех рискуют заразиться коронавирусом.

Столичные власти планируют открыть к началу следующего года 170 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, правом на вакцинацию обладают не только врачи и педагоги, а также младший медперсонал, кто занимается клинингом, администраторы и все другие работники.

