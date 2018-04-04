Собянин выразил соболезнования родным погибшего при пожаре в ТЦ "Персей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего при пожаре в торговом центре "Персей" в районе Соколиной горы. Об этом мэр написал на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, возгорание произошло в складском помещении на площади 80 квадратных метров, сработала штатная система дымоудаления, и пожарные оперативно прибыли на место ЧП.

"Всех посетителей вывели из здания. Пожарные вели себя героически. Несколько спасателей обратились за медицинской помощью. К сожалению, один работник торгового центра погиб. Соболезную его родным и близким", – написал Собянин.

Сообщение о возгорании в ТЦ на Малой Семеновской поступило в 12:32. По данным экстренных служб, пожар начался в складском помещении на шестом этаже. Ему присвоили второй класс опасности из пяти возможных.

В результате пожара в ТЦ один человек погиб и трое пострадали. Погибший – сотрудник торгового центра. Пожар в ТЦ "Персей для детей" в Москве ликвидировали.