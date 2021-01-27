Врач рассказал о немедикаментозных способах снижения давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые из Канады обнаружили, что у людей, занимающихся стретчингом (растяжкой) пять дней в неделю, давление приходит в норму быстрее, чем у тех, кто занимался ходьбой – способом, который рекомендуется врачами для безопасного снижения давления пациентам с начальной стадией гипертонии. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как сообщает руководитель исследования профессор Филипп Чилибек, во время занятия стретчингом за счет растяжения кровеносных сосудов улучается гибкость артерий, а следовательно, кровоток, что приводит к снижению давления.

Для достижения данного эффекта придется заниматься регулярно – не менее 30 минут пять дней в неделю. Допускается совершать занятия по 10 минут три раза в неделю.

Преимуществ у растяжки множество: она позволяет проработать мышцы, которые в обычные жизни мало используются, избавиться от застойных явлений, улучшить обмен веществ. Вполне возможно и похудеть.

"На ранней стадии артериальной гипертензии эффект от занятий спортом сопоставим с приемом лекарств: получасовая физическая нагрузка позволяет снизить давление в среднем на 10 миллиметров ртутного столба", – поясняет эндокринолог, диетолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев. Врач отметил, что вид физической активности можно выбирать на свой вкус, но главное условие успеха – регулярность.

Отмечаются также такие способы снижения давления без лекарств, как уменьшение потребления соли и алкоголя. Стоит избегать стрессов, так как они приводят к резкому скачку давления.

Важное значение имеет калорийность употребляемой пищи. Для гипертоников рекомендуется диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетологический подход к лечению гипертонии), цель которой – предотвращение повышения артериального давления и снижение негативных последствий для здоровья, вызванных гипертензией.

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