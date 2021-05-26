Глава Якутии опроверг сообщения о принудительной вакцинации в республике

Фото: ТАСС/Евгений Разумный/Ведомости
Глава Якутии Айсен Николаев опроверг распространенные СМИ сведения о том, что в регионе ввели принудительную и обязательную для всех вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, речь не идет о принудительности или обязательности.
"Этого делать нельзя, но это и невозможно в современном обществе", – уточнил Николаев.
Глава региона добавил, что решительность Роспотребнадзора и главного санитарного врача понятна. Граждане, проживающие в республике, не особо торопятся делать прививку.
"Из-за этого сохраняется существенный уровень заболеваемости, страдают и дети, и взрослые, и люди старшего поколения, из-за этого продолжают гибнуть люди, это неправильно", – отметил Николаев.
Помимо этого, в пресс-службе Роспотребнадзора по республике рассказали, что вакцинация против коронавируса в Якутии становится обязательной как для отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, так и для всех остальных юридических и физических лиц, которые выполняют работы, не вошедшие в указанный перечень.
В целях снижения и предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости среди населения было издано постановление, согласно которому прививки против COVID-19 проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными.
В ведомстве отметили, что руководитель организации может отстранить таких сотрудников приказом на весь период эпидемиологического неблагополучия либо до тех пор, пока такие прививки не будут получены.
Ранее сообщалось, что в Якутии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Постановление главного санитарного врача распространили местные СМИ. Отмечалось, что граждан, которые не сделали прививку, могут отстранить от работы, также им может быть отказано в приеме в учебные или оздоровительные учреждения. А работодателям, которые не организовали вакцинацию, грозит штраф.
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