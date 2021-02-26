В московской больнице провели более 20 трансляций из красной зоны для cтудентов-медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В городской клинической больнице имени Спасокукоцкого появилась новая форма обучения студентов медицинских вузов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Открыли ее на кафедре терапии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Уже более 20 трансляций из красной зоны смогли посмотреть 460 студентов.

Для занятий врачи используют сервис "Удаленный помощник", работающий с помощью интерактивной платформы и очков дополненной реальности последнего поколения с камерой и микрофоном. Студенты с помощью новых технологий могут видеть и слышать все, что делает специалист во время осмотра.

Как подчеркнул заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ имени Евдокимова Аркадий Верткин, когда студенты перешли на дистанционное обучение, стало понятно, что они не только лекции могут смотреть онлайн, но и осмотры пациентов.

"В красной зоне врачи больницы имени С. И. Спасокукоцкого надевают очки виртуальной реальности, а профессор в лекционном зале использует удаленное подключение, чтобы провести осмотр перед студентами. Несмотря на сложное время, нашей кафедре удалось сохранить полноценный образовательный процесс", – заявил он.

С весны в медицинских учреждениях столицы трудились студенты и ординаторы. Предварительно они прошли дополнительное обучение по направлению COVID-19. Учащиеся стали участковыми врачами-терапевтами и выполняют свои обязанности наряду со своими старшими коллегами. Одни работают в бригадах скорой помощи, другие – в красных зонах коронавирусных стационаров в качестве медицинских сестер и младшего медицинского персонала.

Ранее Сергей Собянин отметил важную роль участия студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19. Мэр поблагодарил студентов за активное участие в волонтерской деятельности, благодаря которой многие соблюдающие домашний режим москвичи оперативно получали необходимые лекарства и продукты.

Отдельно Собянин поблагодарил студентов-медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что именно во многом благодаря им система здравоохранения функционирует в нормальном режиме, оказывая качественную помощь пациентам.

