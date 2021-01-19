Депутат Мосгордумы отметил приоритет развития медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Создание современной медицинской инфраструктуры является одним из ключевых приоритетов развития ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгордумы Валерия Головченко.

Он отметил, что в поселении Марушкинское до 2022 года построят детско-взрослую поликлинику. По словам депутата, она будет рассчитана на 110 посещений в смену, общая площадь составит более 3 тысяч квадратных метров.

"Поликлинику построят по специальному проекту. Социальная инфраструктура – это первое, что необходимо для комфортной жизни в Новой Москве. Поэтому необходимо, чтобы застройщики возводили не только жилые дома, но и школы, поликлиники, детские сады", – заявил Головченко.

Он подчеркнул, что ТиНАО еще уступают старым районам, однако город развивается высокими темпами. Депутат отметил важность появления медицинских учреждений, которые соответствует самым высоким требованиям. Головченко сообщил, что новой поликлинике большое внимание уделят оформлению здания.

"Фасады облицуют объемными панелями из фибробетона белого цвета. Здание будет украшено светящимися вывесками, которые помогут посетителям лучше ориентироваться. Новая поликлиника будет соответствовать современному городскому стандарту", – отметил он.

Головченко подчеркнул, что в медицинском учреждении будут и детское, и взрослое отделение, а также станция скорой помощи. При этом взрослые и дети не будут пересекаться для удобства использования медицинских услуг. Депутат заявил, что в поликлинике появятся кабинеты лечебных и восстановительных процедур, функциональной диагностики, а также лаборатории.

"Все это позволит обеспечить жителям ТиНАО высококвалифицированную медицинскую помощь", – сказал Головченко.

В 2021 году в ТиНАО планируется открыть две новых поликлиники. В 2022 году власти намерены построить еще больше объектов. Головченко подчеркнул, что с июля 2012 года в ТиНАО возвели 10 поликлиник и подстанцию скорой помощи на 10 автомобилей в Троицке.

"До 2022 года будет построено еще 10 медицинских учреждений для детей и взрослых. Конечно, город строит собственные объекты здравоохранения и образования, однако значительная ответственность в вопросе развития социальной инфраструктуры лежит на инвесторах. Важно, чтобы все застройщики это понимали", – подчеркнул Головченко.

Всего в Москве в 2021 году планируется построить 16 объектов здравоохранения. За три года намерены возвести 64 медицинских объекта.