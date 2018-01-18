Собянин удвоил количество путевок на санаторное лечение для льготников

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Столичные власти в 2018 году закупят для льготников вдвое больше путевок в санатории по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения Центра медицинской реабилитации Университетской клинической больницы №2 Первого медицинского института имени Сеченова, сообщает Агентство "Москва".

"Несмотря на то, что в Москве создано около 700 специализированных реабилитационных коек, тем не менее этого недостаточно. Поэтому мы сегодня работаем над тем, чтобы создать эффективную трехуровневую систему реабилитации больных: от сложной операции до амбулаторного звена, до того момента, когда человек полностью будет чувствовать себя в физически хорошем состоянии", – сказал мэр.

Он поблагодарил ректора Первого МГМУ имени Сеченова Петра Глыбочко за то, что в федеральных клиниках создаются современные, специализированные реабилитационные центры.

Собянин добавил, что столичные власти собираются развивать систему паллиативной и патронажной помощи на дому.

Реабилитационный центр открылся в столице осенью 2016 года. Там работают два отделения: лечебно-диагностическое отделение и круглосуточный реабилитационный стационар.