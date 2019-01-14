Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:15

Глобальный фонд по борьбе со СПИДом впервые получил 14 миллиардов долларов

медицина общество

16:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/shefkate

Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделил правительствам развивающихся стран порядка 14 миллиардов долларов на период с 2020 по 2022 годы. Соответствующее решение было принято на заседании секретариата фонда в Париже, сообщает ТАСС.

Фонд организован по принципу государственно-частного партнерства. Ранее каждый год государства, частные лица и общественные организации перечисляли ему около четырех миллиардов долларов.

Накануне заседания секретариата фонда президент Франции Эммануэль Макрон встретился с руководителем Всемирной организации здравоохранения Тедросом Абханом Гебрейесусом. Они заявили, что нужно мобилизовать мировое сообщество на продолжение инвестирования средств в ликвидацию смертельных инфекций.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей. О планах Минздрава разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку впервые сообщалось в 2017 году.

медицина общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика