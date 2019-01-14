Глобальный фонд по борьбе со СПИДом впервые получил 14 миллиардов долларов

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Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделил правительствам развивающихся стран порядка 14 миллиардов долларов на период с 2020 по 2022 годы. Соответствующее решение было принято на заседании секретариата фонда в Париже, сообщает ТАСС.

Фонд организован по принципу государственно-частного партнерства. Ранее каждый год государства, частные лица и общественные организации перечисляли ему около четырех миллиардов долларов.

Накануне заседания секретариата фонда президент Франции Эммануэль Макрон встретился с руководителем Всемирной организации здравоохранения Тедросом Абханом Гебрейесусом. Они заявили, что нужно мобилизовать мировое сообщество на продолжение инвестирования средств в ликвидацию смертельных инфекций.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей. О планах Минздрава разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку впервые сообщалось в 2017 году.