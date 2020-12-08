В Роспотребнадзоре призвали москвичей сделать прививку от гриппа до 20 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роспотребнадзора призвали москвичей сделать прививку от гриппа до 20 декабря. В ведомстве заявили, что вакцинация является наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений заболевания.

"Вакцинация снижает общий риск заболевания гриппом как для вакцинированного человека, так и для окружающих его людей. Учитывая эпидемиологическую ситуацию по гриппу в Москве, нужно успеть сделать прививку против гриппа до 20 декабря 2020 года", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что в Москве сделали прививку больше половины населения (53,6%). Это свыше 6,7 миллиона человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в стране есть достаточное количество вакцины от гриппа. По ее словам, в нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса.

Попова также напомнила, что по решению президента РФ ранее правительство выделило средства на приобретение вакцины на 60% совокупного населения России.

