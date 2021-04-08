В "Векторе" сообщили о случаях заражения COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона", рассказал генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

По его словам, инфицирование произошло еще до выработки полноценного иммунитета, сообщает газета "Известия".

"После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. В подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой вакцинации", – рассказал Максютов.

Из 150 добровольцев старше 60 лет после первой прививки во время клинических исследований заболели 20 человек. При этом, по словам директора, во время первых испытаний добровольцы жили в стационаре, а в указанном случае их отпустили домой после введения препарата. Непосредственный контакт с больными в естественных условиях и мог стать причиной заражения, пояснил Максютов.

"Последующие клинические исследования на добровольцах старше 60 лет показали 94-процентную эффективность выработки вирусспецифических антител и 77-процентную эффективность в наработке вируснейтрализующих антител на 42-е сутки после первой вакцинации. С учетом особенностей иммунитета данной группы мы считаем это хорошими показателями", – добавил директор.

Ранее стало известно, что "ЭпиВакКорона" эффективна против "британской" и "южноафриканской" мутаций коронавируса. После прививки этим препаратом в 94% случаев образуются антитела.

