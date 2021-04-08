В "Векторе" сообщили о случаях заражения COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона", рассказал генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
По его словам, инфицирование произошло еще до выработки полноценного иммунитета, сообщает газета "Известия".
"После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. В подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой вакцинации", – рассказал Максютов.
Из 150 добровольцев старше 60 лет после первой прививки во время клинических исследований заболели 20 человек. При этом, по словам директора, во время первых испытаний добровольцы жили в стационаре, а в указанном случае их отпустили домой после введения препарата. Непосредственный контакт с больными в естественных условиях и мог стать причиной заражения, пояснил Максютов.
"Последующие клинические исследования на добровольцах старше 60 лет показали 94-процентную эффективность выработки вирусспецифических антител и 77-процентную эффективность в наработке вируснейтрализующих антител на 42-е сутки после первой вакцинации. С учетом особенностей иммунитета данной группы мы считаем это хорошими показателями", – добавил директор.
Ранее стало известно, что "ЭпиВакКорона" эффективна против "британской" и "южноафриканской" мутаций коронавируса. После прививки этим препаратом в 94% случаев образуются антитела.
Вакцина "ЭпиВакКорона" оказалась эффективна против "британского" штамма COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: